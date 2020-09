Imaginaction, dal drive-in più grande del mondo un aiuto per il settore della musica colpito dal lockdown

Il drive-in più grande del mondo, quello di Imaginaction, il Festival Internazionale del Videoclip tenutosi all'aeroporto "Luigi Ridolfi" di Forlì dal 27 al 29 agosto, sposa la solidarietà. "Questa Amministrazione - spiega l'assessore al Turismo Andrea Cintorino, promotrice della manifestazione - ha richiesto fin dalla costruzione del bando che parte del ricavato dell'evento fosse devoluto in beneficienza. L'Associazione che abbiamo individuato come beneficiaria della somma, pari a 8mila euro, è la Music Innovation Hub, che ha come propria mission la diffusione e la valorizzazione della musica in ogni sua forma, intesa come strumento di cambiamento in ambito sociale, culturale, educativo, economico ed occupazionale".

Continua Cintorino: "L'Associazione è inoltre attualmente impegnata, tra gli altri, nel progetto “Covid-19 Music Relief”, sostenuto da Spotify, promosso da imi (Federazione Industriale Musicale Italiana) e nato per supportare i musicisti e tutti i professionisti che operano nel settore musicale duramente colpiti in questo momento dalla crisi causata dall'emergenza sanitaria. Volevamo fare qualcosa di concreto per un settore, come quello dello spettacolo, che ha sofferto in silenzio e sotto traccia gli effetti devastanti del lockdown la cifra riservata a titolo di contributo volontario per questa associazione è naturalmente simbolica ma certifica l’impegno e la volontà di questa Giunta di intervenire a sostegno della ripartenza in tutte le sue sfumature".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Aggiunge Raffaella Tommasi per Daimon film, che ha vinto il bando emesso dall’’amministrazione comunale per realizzare il Festival: "Abbiamo trovato subito riscontro positivo da parte dell’assessore Cintorino e dell’amministrazione comunale di Forlì alla nostra proposta di beneficiare Music Innovation Hub di un fondo che permettesse ai lavoratori dello spettacolo di avere margine di respiro in un’epoca così difficile, come quella che stiamo vivendo. Sono molto soddisfatta del risultato raggiunto; le risorse messe a disposizione rappresentano uno sforzo importante messo da tutti noi in campo".