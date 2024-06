Imbrattato con vernice nera: subito ripulito lo storico ponte di Vecchiazzano

Sono state ripulite le mura del vecchio ponte di Vecchiazzano, imbrattato alcuni giorni fa con vernice nera e parole ingiuriose. "Un comportamento vergognoso dei “soliti” incivili che continuano ad avere zero rispetto per la città e il patrimonio pubblico", afferma il sindaco Gian Luca Zattini, che ringrazia gli operatori di Fmi per l'intervento svolto. Non è la prima volta che il vecchio ponte finisce nel mirino dei vandali. Due segnalazioni si erano registrate ad esempio nel 2022, a distanza di poco tempo, nei mesi di ottobre e dicembre. Era accaduto anche in precedenza, nel 2021.