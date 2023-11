Imbrattato con la bomboletta spray e subito ripulito il sottopasso dei mosaici in viale Salinatore

Imbrattatori in azione con scarabocchi sui muri, ma è altrettanto rapida la risposta dell'amministrazione comunale. Nel mirino dei vandali della bomboletta a spray è finito il sottopasso di viale Salinatore, decorato con i ‘mosaici’ realizzati dal professor Luigi Impieri insieme ai suoi studenti. "Siamo intervenuti tempestivamente nel riverniciare le pareti imbrattate da graffiti e scritte vandaliche, e nel pulire, mediante l’utilizzo dell’idropulitrice, tutta la zona adiacente", informa il sindaco Gian Luca Zattini, che ringrazia gli operatori di Forlì Mobilità Integrata "per il lavoro svolto in tempi rapidissimi". Ma quella di viale Salinatore è sola una delle pareti imbrattate della città, spesso vergate con frasi offensive o anarchiche. Come quello del Ponte del Vapore in via Ravegnana, spesso nel mirino dei "soliti ignoti" perché con il favore delle tenebre è più facile concretizzare l'atto vandalico. Un altro sottopasso vergato è quello di via Sarajevo, in corrispondenza della uscita della Tangenziale di via Gorizia e quartiere Pianta. Ma anche quello di via Lunga ha visto giorni migliori. Insomma, una piaga difficile da debellare, malgrado il Comune di Forlì sia intervenuto per ripulire muri e palazzi. Il sindaco Zattini ha più volte ripetuto come il "rispetto del patrimonio pubblico e l’importanza dell’educazione civica rientrano tra le priorità di questa Amministrazione, che farà tutto ciò che è in suo potere per prevenire e sanzionare simili violazioni".