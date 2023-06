Immagini col cornici di fango, le foto di Enzo Petito in un'asta benefica

Si intitola "Frammenti di vita in cornici di fango" la mostra fotografica di beneficenza che viene organizzata dal fotografo Enzo Petito. Petito è tra i fotografi che hanno immortalato le innumerevoli scene dell'alluvione a Forlì. Da questo lavoro di documentazione è nata una mostra fotografica quasi istantanea che viene realizzata in collaborazione con il ristorante "Casa La Corte". Le immagini saranno in mostra il venerdì 9 giugno nel ristorante di via MAttei 2/e. La stessa sera le foto saranno messe all'asta, per raccogliere fondi da destinare a progetti solidali in città, a favore dei cittadini che sono stati colpiti dall'alluvione. Annessa all'asta anche una cena di beneficenza. La manifestazione si terrà venerdì 9 Giugno dalle 20 al Ristorante Casa La Corte.