Bivacchi nell'ex deposito merci della stazione: trovati e denunciati tre stranieri irregolari

Continuano i controlli dei carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Forlì per prevenire il degrado urbano nelle zone più sensibili del capoluogo. Questa volta i militari della Sezione Radiomobile, in collaborazione con il personale della Polizia Locale di Forlì, hanno proceduto al controllo dell’ex deposito merci delle FS di via Vespucci, stabili delle Ferrovie adiacenti alla stazione, da cui si sale con una rampa, luogo da tempo segnalato quale ritrovo, bivacco ed anche in qualche circostanza teatro di risse e litigi tra persone di varie nazionalità.

Il controllo, ha permesso di identificare tre soggetti stranieri, risultati illegali sul territorio nazionale, che avevano trasformato quel luogo in una sorta di rifugio in pessime condizioni igieniche e sanitarie. Accompagnati presso il Comando Provinciale Carabinieri di Forlì, sono stati denunciati per invasioni di edifici pubblici e soggiorno illegale nel territorio dello stato.

