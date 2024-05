"Impariamo dall’Agricoltura il valore del cibo": festa finale per il progetto di Campagna Amica

Oltre 700 gli studenti che hanno partecipato all’edizione 2024 del progetto di Educazione a Campagna Amica di Coldiretti Forlì-Cesena Rimini concorrono alla premiazione che ha avuto luogo giovedì all’agriturismo “La Capanna del drago” di Enzo Alfatti a Forlì. Nonno Enzo, con una piccola rappresentanza di alunni della scuola IC3 Giuseppe Prati “Don Pippo” e della scuola secondaria di secondo grado Plesso Orceoli, ha animato con le consuete attività contadine, la mattinata, concludendo con la premiazione formale delle classi vincitrici, che hanno realizzato vivaci formelle in ceramica ed elaborati digitali.

L’iniziativa da oltre vent’anni vede impegnata Coldiretti e le “Donne Coldiretti” nelle scuole di ogni ordine e grado e per l’anno scolastico 2023/2024 ha avuto come filo conduttore il valore del cibo, declinato come conoscenza degli alimenti, dei metodi di produzione, della stagionalità, dei prodotti tipici del nostro territorio, anche attraverso assaggi, degustazioni, manipolazioni e racconti in prima persona da parte delle imprenditrici di Donne Coldiretti.

Tante le attività promosse dalla coordinatrice di Donne Coldiretti Forlì-Cesena Rimini Monica Rapellini e sostenute dalla responsabile Silvia Lanzi: interventi nelle classi, nelle scuole dell’infanzia e persino nei nidi ma anche nelle scuole primarie e secondarie, con progetti studiati ad hoc per suscitare interesse e partecipazione: dalla plantumazione di una pianta da frutto, al percorso di avvicinamento al cane, dal convegno su alimentazione e agricoltura alla presentazione del tutor dell’orto, tutti i momenti hanno riscosso sempre il giusto e sperato successo.

“Abbiamo voluto premiare l’originalità e il colore - commenta la responsabile di Donne Coldiretti, Silvia Lanzi - nel percorso educativo che ci ha permesso di entrare nelle scuole della nostra provincia, quindi abbiamo dato un riconoscimento formale alle classi presenti oggi, trascorrendo la mattinata in uno degli agriturismi del circuito di Terranostra gli Agriturismi di Campagna Amica “La capanna del Drago”, ringraziando ragazzi ed insegnanti per la partecipazione e per aver confermato così ancora una volta il valore del Made in Italy". Oltre alle premiazioni, ci sono stati anche giochi, intrattenimento ed una gustosa merenda per tutti.