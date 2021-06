Impegnate nell’emergenza covid: pergamene di benemerenza alle associazioni di volontariato

“Nel fronteggiare l'emergenza covid, l'associazionismo forlivese ha dato una encomiabile dimostrazione di altruismo, dell'esistenza di un volontariato animato da grande energia positive e di tanta voglia di fare insieme". Con queste parole il sindaco Gian Luca Zattini e l’assessore al Welfare Rosaria Tassinari hanno aperto l’incontro che si è svolto marted' mattina in Municipio, nel corso del quale sono state consegnate pergamene di benemerenza a diverse realtà del territorio.

"A nome del Comune - proseguono gli Amministratori - vogliamo testimoniare, in modo simbolico, i sentimenti di gratitudine a tutti coloro che nei momenti difficili dell’emergenza hanno dato concretezza allo spirito di solidarietà con aiuto, sostegno e vicinanza alle persone più bisognose". Ad essere ricevute in Sala Randi per la consegna dei riconoscimenti sono state in questa occasione diverse realtà associative: Assiprov, Associazione Paolo Babini, Associazione Progetto Ruffilli, Auser, Confraternita Misericordia, EssereCon, Federconsumatori, Lions Club Forlì Giovanni de Medici, Lions Club Forlì Valle del Bidente, Lions Club Terre di Romagna, Rete Magica. Oltre che alle delegazioni, un riconoscimento è stato conferito al giovane volontario Mattia Sellato.