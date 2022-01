"Impegno civico e crescita professionale": ancora qualche giorno per scegliere il Servizio Civile

"I giovani hanno qualche giorno in più per scegliere il Servizio Civile, quell’occasione unica - ricorda il presidente del Coordinamento Provinciale Enti di Servizio Civile di Forlì-Cesena, Paola Casara – che coniuga l’impegno civico ad una crescita personale e professionale "



È stata prorogata alle ore 14.00 del 10 febbraio 2022 la possibilità di partecipazione al "Bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale in Italia e all’estero". " Il Servizio Civile - precisa il presidente del Coordinamento Provinciale Enti di Servizio Civile di Forlì-Cesena, Paola Casara – è una opportunità unica per impegnarsi a servizio del bene comune e al tempo stesso per accrescere le proprie competenze, tecniche e trasversali. Nella nostra provincia il servizio civile viene scelto per le tante e diverse attività che gli enti propongono, segno di un'attenzione alta dei giovani aspiranti verso le iniziative degli enti pubblici e del terzo settore.



La proroga del Bando da parte del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile ha coinciso anche con l’aumento delle possibilità di scelta dei progetti sul territorio provinciale. Sono infatti 384 i posti disponibili per i giovani dai 18 ai 28 anni, per un totale di 56 progetti, e coinvolgeranno i giovani in diversi settori: assistenza, educazione e promozione culturale e patrimonio ambientale.



Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre essere in possesso delle credenziali SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Tutte le informazioni all’indirizzo https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.

Per scaricare il bando e conoscere i progetti disponibili collegarsi al sito www.serviziocivilefc.it.



Per informazioni è possibile contattare il Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile (Co.Pr.E.S.C.) di Forlì-Cesena: Piazza G.B. Morgagni, 9 – Forlì (FC) – Tel. 340.9623056 – 0543.714588 e-mail: copresc@serviziocivilefc.it; pagina web: www.serviziocivilefc.it; Facebook: Servizio Civile Forlì- Cesena – Coordinamento Provinciale; Instagram servizio_civile_forli_cesena).