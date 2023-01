Mezzo metro di neve in Campigna: nel weekend aprono le piste da sci alpino e bob

Ai nastri di partenza la stagione bianca dell'Appennino Forlivese. L'albergatore e maestro di sci Manuel Tassinari ha infatti annunciato l'apertura degli impianti sciistici, a lungo costretti al fermo per l'assenza di neve. Le abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni, con il manto bianco che venerdì mattina sfiorava il mezzo metro d'altezza a 1.450 metri, hanno finalmente riacceso l'entusiasmo degli amanti degli sport invernali.

Quindi sabato e domenica saranno aperte sia la pista "rossa" che quella "nera", ma anche il campo scuola e l'area bob. Per quanto riguarda la pista da fondo, sarà percorribile solo qualora dovessero cessare le nevicate. Infatti solo in assenza di precipitazione sarebbe possibile battere la pista. Da giovedì gli operatori sono al lavoro col gatto delle nevi per garantire agli sciatori un ottimo fondo. Le temperature si mantengono al di sotto dello zero e nei prossimi giorni sono attese altre abbondanti nevicate.

E' tutto pronto quindi nel comprensorio per l'apertura della stagione di "Neve&Natura". Il programma dettagliato degli eventi si può scaricare dal www.parcoforestecasentinesi.it e da www.visitsantasofia.it. Sono inoltre previste diverse ciaspolate, organizzate da "RomagnaTrekking" e "Stacca la Spina Trekking". Per informazioni è possibile consultare le pagine Facebook degli organizzatori o la pagina social "Sciare in Campigna".

Nelle domeniche di maggiore affluenza sarà attivo un servizio di bus navetta tra le piste e i parcheggi a Passo della Calla. Domenica e festivi per i mezzi di lunghezza superiore a 3,5 metri sarà in vigore il divieto di transito tra Passo della Calla e parcheggio Fangacci, tra le 8.30 e le 16.30. Aggiornamenti su eventi e situazione neve sulle pagine social visitsantasofia.