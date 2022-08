Impianto sportivo di Pievequinta, 75mila euro di lavori. In arrivo anche una nuova tribuna

Su proposta dell’Assessorato allo sport del Comune di Forlì, sono state approvate nei giorni scorsi opere di manutenzione straordinaria e la realizzazione di una nuova tribuna nell’impianto sportivo di Pievequinta, in Via Capoferro 1.

Gli interventi, per un importo complessivo di 75 mila euro, hanno come obiettivo quello di “mettere in sicurezza, riqualificare e rendere più vivibile uno dei luoghi più importanti e ricettivi dal punto di vista sportivo e aggregativo del nostro Comune. Un luogo dove non si pratica solo dello sport, ma ci si incontra, si sconfigge il degrado sociale e l’isolamento delle generazioni più giovani".

“I lavori - aggiunge il Vicesindaco Daniele Mezzacapo - riguardano prima di tutto la fornitura di una nuova tribuna, l’impermeabilizzazione degli spogliatoi, interventi di manutenzione straordinaria all’impianto di irrigazione e ulteriori opere edili di notevole pregio".

“Ancora una volta diamo seguito, con i fatti, agli impegni assunti in questi anni con i nostri cittadini, mettendo in cantiere interventi strategici e a lungo attesi sul fronte dell’impiantistica sportiva. Una nuova tribuna, spogliatoi più sicuri e confortevoli e strumenti di manutenzione più efficaci rappresentano l’esempio concreto di un palazzetto, di una polisportiva o di una palestra che deve rispondere prima di tutto alle esigenze dei forlivesi".