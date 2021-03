Imprenditore della moda morto per Covid, fissata la data per l'ultimo saluto

Bravi è deceduto nella notte tra martedì e mercoledì per gli effetti del Coronavirus, era ricoverato da tempo per una grave polmonite

Sono stati fissati per venerdì pomeriggio i funerali dell'imprenditore forlivese Eris Bravi, 69 anni, fondatore dell'azienda romagnola e del marchio dell'abbigliamento di alta gamma “X's Milano”. Volto noto dalla moda, era nel settore fin dai primi anni '70 quando partì da una boutique di Forlimpopoli per arrivare alla casa di moda gestita con la famiglia tra Forlimpopoli e Bertinoro. Eris era anche padre di Kevin Bravi, 34 anni, presidente dei Giovani Industriali di Unindustria di Forlì-Cesena dal 2015 e poi presidente del Comitato regionale Giovani Imprenditori dell’Industria di Confindustria Emilia-Romagna per il triennio 2018-2020.

Bravi è deceduto nella notte tra martedì e mercoledì per gli effetti del Coronavirus, era ricoverato da tempo per una grave polmonite prima all'ospedale di Forlì e poi a quello di Ravenna. L'imprenditore si era negativizzato al tampone solo di recente, ma le sue condizioni restavano molto gravi, a causa appunto degli effetti della polmonite interstiziale causata dal virus. Parenti e amici potranno stringersi nell'ultimo saluto in occasione del funerale che è fissato alle 15 di venerdì nella chiesa di San Biagio a Forlì.