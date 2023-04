Imu dimezzata sugli immobili delle onlus, operazione da 100mila euro

Sgravi fiscali in arrivo per le società onlus che utilizzano immobili e terreni per i loro scopi benefici. Con una delibera che va a modificare il regolamento dei tributi, il Comune di Forlì intende dimezzare l'Imu su quel tipo di immobili, passando dal 10,6 per mille al 5 per mille di aliquota. “Una riduzione alla luce dei fini benemeriti che svolgono queste società”, commenta presentando la delibera l'assessore comunale Vittorio Cicognani.

La proposta, presentata venerdì pomeriggio in commissione consigliare, sarà messa al voto nel prossimo consiglio comunale. La stima di massima è che con questa riduzione il Comune rinuncerà ad incamerare 100mila euro circa di questo tributo. Lo sgravio fiscale varrà anche per gli immobili di privati dati in comodato d'uso gratuito alle onlus.