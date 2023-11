In 300 per il concerto di chiusura del terzo centenario della posa della prima pietra della chiesa del Suffragio

“Il sacro delle nostre radici” è stato il tema che ha accompagnato la chiusura del terzo centenario della posa della prima pietra della chiesa del Suffragio. Tema sviluppato domenica sera attraverso un concerto di musica sacra che ha riempito le panche del luogo di culto all’inizio di corso della Repubblica. Il rettore, don Paolo Giuliani, ha così introdotto: “Per celebrare questo importante anniversario, abbiamo recuperato antichi vespri scritti da autori romagnoli e abbiamo chiesto a compositori viventi, sempre della nostra terra, di creare brani musicali con lo stesso scopo”.

Il Coro San Filippo Neri diretto da Paolo Bacca ha pertanto proposto brani di musica sacra per solisti, coro e orchestra. Per l’occasione, oltre a spartiti rari di antichi musicisti locali (come i secenteschi Alessandro Grandi, Giovanni Battista Cesena e Marco Uccellini), è stato possibile ascoltare brani di inediti di compositori contemporanei come Gilberto Cappelli, Marco Gemmani, Alessandro Spazzoli. Il tutto in un flusso continuo, senza le dissonanze facilmente riscontrabili nell’accostamento di secoli tanto diversi e di esperienze e partiture lontane nel tempo. In effetti, il flusso è stato pure favorito dalla formula: la stessa degli antichi vespri della festa di Tutti i Santi, una preghiera che si fa musica e viceversa. Si tratta dunque di “radici” non solo anagrafiche o locali, ma riguardanti la “profondità del nostro essere”, la “percezione del sacro nell’uomo di ieri e di oggi” che ha come punto di origine “il senso religioso insito nel cuore dell’uomo” e come risposta “l’incontro con Gesù Cristo nella Chiesa”.

A conclusione, è stata eseguita la partitura intitolata “Madonna della Ripa” con musica di Marco Gemmani su testo di Davide Rondoni, la stessa che circa dieci anni fa accompagnò la consacrazione della nuova chiesa della Beata Vergine delle Grazie della Ripa nel monastero delle clarisse. Oltre al Coro, hanno cantato i solisti: Sara Bruschi, Martina Maroncelli, Gabriele Petruzzo, Mauro Collina, Michele Carloni e Andrea Jin Chen. L’orchestra era composta da Giampiero Montalti, Sara Monti, Michele Rivi, Matteo Mazzoni, Roberto Rubini, Alessandro Spazzoli, Roberto Fantini e Filippo Pantieri. L’assessore Valerio Melandri, al termine del concerto, ha portato il saluto dell’amministrazione comunale.