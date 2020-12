In 5 in auto, di ritorno da una festa di compleanno: tutti multati, multa maggiorata ad un recidivo

Erano di ritorno a Ravenna dopo una festa di compleanno, in violazione del coprifuoco. E' così che la Polizia Locale di Ravenna ha sorpreso 5 amici a bordo di un veicolo. La Municipale ha effettuato controlli su 10 veicoli, di cui uno appunto trovato fuori regola. I 5 soggetti sono stati tutti sanzionati per il mancato rispetto delle misure anticovid, avendo violato il “coprifuoco” senza giustificato motivo, essendo di ritorno da una festa di compleanno a Forlimpopoli. Inoltre, una di queste persone, è risultata già sanzionata per violazioni alla normativa anticovid nello scorso mese di marzo per cui, in quanto recidiva, si è proceduto con l’applicazione di una sanzione maggiorata, così come previsto dalle norme.

Per uno degli occupanti del veicolo è, infine, stata accertata la posizione irregolare sul territorio.