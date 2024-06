In auto con pistola giocattolo e passamontagna, tentano la scusa dell'addio al nubilato: denunciati

La Polizia di Stato di Forlì-Cesena ha denunciato in stato di libertà due uomini ritenuti responsabili del reato di procurato allarme presso l’autorità. L’episodio ha avuto inizio sabato scorso verso le ore 14.10, quando un cittadino ha segnalato, nei pressi della nuova area commerciale “Formì”, un veicolo con a bordo tre persone, due delle quali - sui sedili anteriori - indossavano un passamontagna. Inoltre, incrociando quell'auto, il passeggero gli aveva puntato contro una pistola con tappo rosso, prima di allontanarsi in direzione fiera.

Le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, ricevuta la segnalazione, hanno effettuato immediati accertamenti sulla targa dell’auto nelle banche dati in dotazione, rintracciando immediatamente le generalità del suo proprietario, residente a Forlì. Giunti alla sua abitazione, gli operatori delle volanti hanno rintracciato i due uomini descritti, ancora in possesso dei due passamontagna nonché della pistola usata per l’occasione, risultata essere un’arma giocattolo.

Nella circostanza i due uomini si sono giustificati affermando di aver compiuto un "atto goliardico" in occasione dell’addio al nubilato di una loro amica. Alla luce di quanto appurato, i passamontagna e la pistola sono stati sottoposti a sequestro e gli uomini denunciati per il procurato allarme generato dal loro comportamento.