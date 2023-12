In carcere la cerimonia degli auguri di Natale con i detenuti impegnati nei laboratori produttivi

Si è tenuto venerdì il tradizionale scambio di auguri in occasione del Natale tra i detenuti coinvolti nei laboratori produttivi interni alla Casa Circondariale di Forlì ed i numerosi ospiti tra cui istituzioni, imprese ed operatori. Dal 2006 ad oggi nel carcere di Forlì sono stati realizzati vari laboratori: assemblaggio, saldatura, falegnameria, cartiera e produzione shopper, esperienze di grande successo sia in termini occupazionali che economici, che hanno garantito nel tempo a oltre 120 detenuti regolari contratti di lavoro, superando le difficoltà strutturali, normative e relazionali che caratterizzano le attività in carcere.

Ha coordinato i lavori Lia Benvenuti, direttrice generale di Techne, l’agenzia formativa pubblica di proprietà del Comune di Forlì (attraverso Livia Tellus Romagna Holding Spa) e del Comune di Cesena, che all’interno dei Laboratori ha funzioni di regia e tutoraggio. Sono intervenute numerose autorità tra le quali Paola Casara, assessora alle Politiche per l'impresa, Servizi Educativi, Scuola e Formazione del Comune di Forlì; Carlo Battistini, presidente della Camera di Commercio di Forlì-Cesena e Rimini; Milena Garavini, sindaca di Forlimpopoli; e Giorgia Brugnettini presidente di VolontaRomagna Odv, oltre a numerose associazioni e imprese.

Tra gli intervenuti numerosi soci dell’impresa sociale Altremani nata per operare esclusivamente sui temi dell’esecuzione penale attraverso il lavoro dei detenuti ed ex-detenuti del carcere di Forlì. L’impresa sociale ha il delicato ed importante ruolo di gestione delle commesse dei laboratori e di assunzione dei detenuti dopo un periodo formativo e di tirocinio. E’ la prima società che nasce in provincia con l’unico scopo di fare sicurezza sociale attraverso la riabilitazione dei detenuti e il contrasto all’illegalità nei giovani.

“Come ogni anno abbiamo voluto rinnovare gli auguri ai detenuti dei laboratori - spiega Benvenuti - a testimoniare che il lavoro è l’unico vero strumento per rieducare le persone alla legalità e dar loro una seconda possibilità”. Il momento degli auguri è stato anche l’occasione per tirare le somme di fine anno, facendo un bilancio in termini economici, etici e sociali, di queste importanti esperienze. “E’ un piacere festeggiare il Natale e gli ottimi risultati, per nulla scontati, di questi laboratori - sottolinea Casara – ottenuti grazie al lavoro e alla collaborazione di una rete territoriale fatta di tanti enti pubblici e privati”.

"I laboratori infatti - chiarisce Benvenuti - sono sostenuti da un Protocollo territoriale di oltre 30 firmatari, tra cui Comune di Forlì, Unione Valle Savio, Unione Rubicone e mare, Inail, sindacati, imprese e tanti altri, a testimonianza di una solida ed ampia rete territoriale, che dimostra quanto il nostro territorio sia capace di lavorare in rete su un tema complesso come quello del carcere, ottenendo risultati concreti in termini di inserimenti occupazionali e obiettivi rieducativi”.

“Realtà come quella dei laboratori produttivi del carcere di Forlì – evidenzia Battistini - rappresentano un efficace strumento di riabilitazione per i detenuti che, attraverso un percorso di crescita personale, riacquistano dignità e riscatto sociale per un reinserimento nella comunità”.