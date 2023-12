In centinaia scoperta della Natività in bassorilievo nel monumento funebre di Luffo Numai

Oltre cento persone, tra sabato 9 e sabato 16 dicembre, hanno risposto positivamente all'invito ad alcuni dialoghi storico-artistici nella Basilica di San Pellegrino Laziosi, in piazza Morgagni a Forlì. Una proposta della Comunità forlivese dell’Ordine dei Servi di Maria, presenti in città da quasi 750 anni, in collaborazione con un gruppo di laici che collaborano con loro. A condurre gli incontri sono stati Giancarlo Biserna e Vincenzo Bongiorno, alla scoperta, in vista del Santo Natale, della Natività in bassorilievo che si trova nel monumento funebre di Luffo Numai (1441-1509), letterato appartenente alla nobile famiglia dei Numai.

L’opera, che risale all’inizio del XVI secolo, fu realizzata da Tommaso Fiamberti e Giovanni Ricci, e oltre alla Natività è raffigurata anche la Resurrezione di Cristo nella lunetta soprastante. Gli incontri sono stati anche l’occasione per riscoprire la vita del forlivese San Pellegrino Laziosi (1265-1345), e ricordare la sua miracolosa guarigione avvenuta davanti al Crocifisso ancora visibile, affresco trecentesco di scuola giottesca attribuito a Giuliano da Rimini. “Grazie ai tanti partecipanti – afferma padre Roger Cabillo, superiore della Comunità di Forlì dei Servi di Maria - e grazie ai laici che ci sono vicini e che con il loro impegno rendono possibili momenti come quelli vissuti il 9 e 16 dicembre”.