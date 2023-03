In centro prendono il via i lavori di potenziamento delle reti di gas e acqua

Da lunedì 27 marzo iniziano i lavori Hera di posa della rete di teleriscaldamento, collegata alla Green Energy House in zona Campus universitario, lungo le vie San Pellegrino Laziosi, Corso della Repubblica, Carlo Cignani e Arnaldo da Brescia per consentire gli allacciamenti del Tribunale di Forlì e di un istituto bancario.

L’intervento, che comporterà la posa di tubazioni in acciaio della lunghezza complessiva di 500 metri, parte da via Laziosi, dove si provvederà anche al rifacimento delle reti acqua e gas.

Una volta ultimati quelli in via Lazioni, si inizieranno i lavori in Corso della Repubblica, dove saranno realizzate le predisposizioni (cavidotti) per la posa dei cavi in fibra ottica e per l’Illuminazione Pubblica, poi il cantiere proseguirà in via Cignani, per concludere gli interventi in via Arnaldo da Brescia, dove si procederà anche alla riqualificazione della condotta idrica. In Corso della Repubblica, per minimizzare gli impatti sulla viabilità, tutti gli interventi saranno eseguiti nel periodo di chiusura delle scuole, dal 8 giugno al 10 settembre, come concordato con l’Amministrazione comunale.

Per permettere la realizzazione dei lavori le strade, a tratti, saranno intercluse alla circolazione veicolare durante gli scavi. A tale riguardo, il Comune di Forlì ha emesso un’ordinanza che prevede dal 27 marzo, in via San Pellegrino Laziosi, provvedimenti temporanei di divieto di transito per chiusura della carreggiata e sosta su entrambi i lati.

L’azienda assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature, depurazione e teleriscaldamento.