In centro storico si respira già l'atmosfera del Natale: installate le luminarie lungo i corsi

Con Halloween alle spalle, nei negozi è già tempo di addobbi di Natale. E non è da meno di centro storico di Forlì. Infatti sono già state completate le installazioni lungo i principali corsi delle luminarie che dal 25 novembre accompagneranno la shopping natalizio. Gli allestimenti sono stati montati lungo corso Mazzini, via delle Torri, corso Garibaldi, corso della Repubblica e via Giorgio Regnoli, mentre nei prossimi giorni partiranno i lavori della pista di ghiaccio, che tornerà nel cuore di Piazza Saffi dopo un "anno sabbatico".

Per il Natale è previsto uno stanziamento di 173.800 euro per le luminarie e 236.400 euro per il videomapping, a cui si sommano 326mila euro per gli eventi e le attrazioni natalizie in centro. Il totale destinato al Natale è al momento 736mila euro. Un dato che sarà coperto anche da sponsorizzazioni. La somma ha innescato non poche polemiche, con ampia discussione in occasione dell'ultimo consiglio comunale. L'assessora al Centro Storico Andrea Cintorino e l'assessore al Bilancio Vittorio Cicognani hanno garantito che "verranno spesi meno soldi dell'anno scorso”. Come chiarito da Cintorino, "è infatti in corso da parte dell’amministrazione comunale un vasto piano di raccolta fondi con enti e aziende del territorio, e non solo, per compartecipare alle spese natalizie. Questo significa che grazie alle sponsorizzazioni, che quest’anno stimiamo raggiungere cifre molto importanti, le spese a carico del Comune di Forlì diminuiranno notevolmente".

Il progetto operativo, che sarà ufficializzato prossimamente, prevede anche la tradizionale giostrina dei cavalli ed una pista di macchinine per i più piccoli. In Piazzetta della Misura sarà allestito il "Magico Borgo di Natale", che vedrà la presenza di una casetta di legno con Babbo Natale e la "Green House" rossa che verrà riproposta dopo il successo della precedente festività. Le luminarie si accenderanno il 25 novembre, giorno di Santa Caterina, insieme all'apertura del tradizionale mercatino, allestito in Piazza Saffi. Il via ufficiale della festività è programmato per l'8 dicembre, con la cerimonia ufficiale dell'accensione dell'albero, che precederà l'anteprima dello show mapping e finale con effetti speciali. “Forlì che Brilla, la Magia del Natale nel Mondo” prevede anche spettacoli viaggianti e attrazioni, che saranno curati come da contratto quadriennale stipulato nel 2021 da "Free Event". Il Comune di Forlì ha lanciato l'iniziativa "Forlì che Brilla - Music Edition", una selezione di proposte musicali da inserire nell’ambito del calendario degli eventi natalizi dal 9 dicembre al 6 gennaio.