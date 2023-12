In corso i lavori di ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola d’Infanzia “Girotondo”

Nei giorni scorsi il Sindaco Roberto Cavallucci e l’ Assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini hanno effettuato un sopralluogo alla Scuola d’Infanzia “Girotondo” dove sono in corso i lavori di ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico.



I lavori consegnati alla fine del mese di novembre 2023, per un importo contrattuale di €. 661.147,46, sono in fase di esecuzione anche in questi giorni mentre i ragazzi dell’adiacente scuola media sono a casa per le festività, proprio per poter svolgere ora lavorazioni rumorose che altrimenti avrebbero potuto interferire con il normale svolgimento delle lezioni. L’intervento, finanziato per il novanta per cento con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica) e per la parte rimanente con fondi comunali consentirà di realizzare tutte le opere edili e impiantistiche necessarie per realizzare l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico e la complessiva ristrutturazione della Scuola d’Infanzia “Girotondo” di Meldola. Soddisfazione per questo intervento che riguarda la sicurezza e la riqualificazione del patrimonio immobiliare scolastico della nostra Città è stata espressa dal Sindaco Roberto Cavallucci e da tutta l’Amministrazione Comunale.