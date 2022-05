In fiera il congresso Uisp provinciale: eletto il consiglio direttivo

Nella mattinata di sabato si è tenuto presso i padiglioni di Cesena Fiera il Congresso della Uisp Forlì – Cesena, che aveva all’odg l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del Presidente del Comitato; è stato eletto un Consiglio Direttivo di 15 persone, molte rinnovate rispetto al precedente, e il Consiglio a sua volta ha eletto come Presidente Davide Ceccaroni, in precedenza Direttore dell’ente, come Vice Presidente Marco Bandini e come Segretario Generale Ermes Magnani.

Molto alta la percentuale di componenti femminili nel direttivo, 7 su 15; di seguito i nomi degli eletti: Camporesi Marta, D’Altri Arianna, Francaviglia Rosalinda, Grimaldi Ivonne, Magnani Amedeo, Mengozzi Michela, Molari Raffaella, Monti Massimo, Pollini Ivano, Raggini Morena, Riva Giovanni, Rossi Enrico, Titarelli Febo.



Al congresso, presieduto da Enrico Rossi, han partecipato anche il Presidente Nazionale della Uisp Tiziano Pesce, il Presidente Regionale Enrico Balestra e la Responsabile Nazionale delle Politiche di Genere Manuela Claysset.

E’ stato un congresso molto partecipato, con ben 64 società sportive affiliate presenti con rappresentanti e delegati, delle oltre 200 tra forlivese e cesenate affiliate all’Unione Italiana Sport per Tutti di Forlì e Cesena.

La Uisp ha migliaia di tesserati sul territorio, oggi ne conta circa 17 mila nell’annata in corso, l’obiettivo è di ritornare ai numeri pre covid nel tempo più breve possibile, grazie alle tante discipline e attività nelle quali è coinvolta, e come comitato è tra i primi 10 in Italia come numero di iscritti.

Dopo questi due anni di pandemia si è ripensato molto al concetto di sport, vi è stato un boom di quelli all’aria aperta, e alcune discipline hanno avuto più difficoltà; su questo tema si è incentrata buona parte del dibattito da parte dei delegati, e su questo si vuole porre attenzione per i prossimi anni, oltre a migliorare la comunicazione e al coinvolgimento di coloro che sono la Uisp, ovvero le società sportive e i loro iscritti.