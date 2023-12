"In Giappone con Maria Callas", il soprano Wilma Vernocchi ricorda 60 anni di carriera

Martedì 5 dicembre alle 20 al Circolo Aurora, presso Palazzo Albicini in Corso Garibaldi 80, il soprano forlivese Wilma Vernocchi racconterà l’esperienza artistica vissuta “In Giappone con Maria Callas” durante la conviviale riservata ai soci del Rotary Club Forlì, presieduto da Paola Battaglia. L’iniziativa è proposta dal sodalizio in occasione del centenario della nascita della Callas e per i 60 anni di carriera della Vernocchi, socia onoraria del Club. I rotariani forlivesi, inoltre, aderiscono sabato 2 dicembre al Concerto di Natale di solidarietà “Note di Pace, Notte di Speranza” organizzato dal Rotary Distretto 2072 nella Basilica di San Petronio a Bologna. L’evento, proposto per raccogliere fondi da devolvere ai bambini ucraini orfani della guerra, è a offerta libera. Si esibiscono la Young Musicians European Orchestra, diretta dal M° Paolo Olmi, il violinista Guido Felipe Sant’Anna, il Coro ucraino dei bambini di Ternopil, il Coro di Voci Bianche e quello Giovanile del Teatro comunale di Bologna.