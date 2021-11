"In Marcia e in Movimento X Hakimi": Forlì ricorda la pallavolista afghana decapitata

L’assessorato alle pari opportunità del Comune di Forlì aderisce all'iniziativa promossa dal Dipartimento Pari Opportunità di Ali-Autonomie locali italiane in memoria della giovane pallavolista afgana decapitata perché inseguiva il suo sogno di indipendenza. "Di fronte a episodi come questi, la cui gravità è incontestabile e si riflette sulle libertà di tutte le donne del mondo, non possiamo fare finta di niente - viene evidenziato dall'assessore Andrea Cintorino -. Sabato pomeriggio, alle 15 davanti all'entrata del palazzo comunale in Piazza Saffi 8, svolgeremo un sit in di protesta per ricordare il sacrificio di Hakimi e quello di tutte le donne e le persone discriminate. Con questo gesto, seppur simbolico, quest’Amministrazione intende affermare l'importanza e la tutela dei diritti fondamentali di tutte le donne". L'iniziativa è aperta al pubblico.