In memoria del prof Giancarlo Biandronni: le borse di studio a Simran e Pietro

Si è tenuta sabato alla Sala Milleluci la cerimonia per la consegna delle borse di studio intitolate al prof. Giancarlo Biandronni, istituite dal Comune di Santa Sofia con il sostegno dell’Ufficio Scolastico di ambito Territoriale di Forlì – Cesena. Alla cerimonia hanno preso parte gli amministratori del Comune di Santa Sofia, i rappresentanti dell'Istituto Comprensivo di Santa Sofia e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì Cesena, che hanno premiato i vincitori. Per l'anno 2022, gli studenti sono stati invitati a realizzare un progetto individuale di interpretazione creativa della matematica che contenesse l'idea della trasversalità di tale disciplina alla base di ogni campo della conoscenza.

14 gli elaborati consegnati, tra i quali la commissione ha selezionato i vincitori. Per la sezione degli studenti della scuola secondaria di Primo Grado, il vincitore è Pietro Valmori “per aver indagato lo stretto legame fra Dante Alighieri, la Divina Commedia e la Matematica attraverso un video molto efficace ed un linguaggio adatto a tutti”. Per gli studenti della scuola secondaria di Secondo Grado, ha ricevuto la borsa di studio Simran Singh, “per l'originalità con cui è stata rappresentata la matematica e per il testo estremamente evocativo, che si concentra sulla vastità e la grandezza di una materia che sta alla base della nostra vita”. Ad entrambi i vincitori va una borsa di studio del valore di 500 ciascuna, mentre a tutti i ragazzi che hanno partecipato è stato consegnato un buono del valore di 50 euro da spendere presso le cartolerie del paese.

Pietro Valmori nella foto