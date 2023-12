In memoria di Alessio Mosconi, l'associazione Poldo and Friends ha una casa: in 4 anni concretizzati progetti per oltre 100mila euro

Inaugurata la sede dell’associazione Poldo and Friends, che ha trovato casa in piazza don Mario Ricca Rosellini 13, nel cuore del quartiere Cava, dove è nato e cresciuto Alessio Mosconi (Poldo), a cui è stata intitolata l’associazione, costituita da un gruppo di suoi amici e dalla sua famiglia, all’indomani della sua prematura scomparsa, avvenuta nel 2019. All’interno della nuova sede sono esposti i resoconti dei progetti promossi dall’associazione e anche una grande varietà di gadget che a seguito di una donazione, contribuiscono a finanziare le attività solidali in cantiere. La sede di Poldo and Friends sarà aperta al pubblico ogni sabato pomeriggio dalle 16 alle 19, a partire dal 23 dicembre: un’occasione ottima, quindi, per chi desidera fare semplici ma significativi regali in vista del Natale.

All’evento, allietato dalla musica de Il Duo Solare, musica allegra e popolare, composto da Gianfranco Zozzi e Pierino Tedaldi e da dj Nicolino e da un ricco buffet, hanno partecipato oltre 150 persone, fra cui l’assessore alle Politiche educative del Comune di Forlì, Paola Casara, che ha ricordato come il valore dell’amicizia, palpabile all’interno dell’associazione, possa produrre iniziative di valore e consolidare i concetti della solidarietà. L’assessore ha, poi, espresso il suo impegno personale e la volontà, anche come amministrazione comunale, di sostenere nel prossimo futuro i progetti di Poldo and Friends. Hanno collaborato all’evento anche la sezione Alpini di Forlì (gestendo la distribuzione di caldarroste e vin brulè), il Comitato di Quartiere Cava (preparando una gustosa cioccolata calda) e la cooperativa Il Delfino.

"Avere una sede - ha affermato Andrea Mingozzi, presidente dell’associazione - è per noi un risultato importante, per offrire sostanza a quanto facciamo. I progetti che abbiamo realizzato dalla nostra costituzione ad oggi hanno riguardato l’allestimento del Parco Giochi in via Tavollo e, successivamente, nel medesimo luogo la creazione di un campo da calcetto, importanti donazioni di attrezzature sanitarie alla Terapia Intensiva dell’Ospedale di Forlì durante l’emergenza Covid, altre donazioni per l’emergenza Ucraina e l’ultimo importante progetto a seguito dell’alluvione, con il sostegno all’Istituto Comprensivo 5 Tina Gori per l’allestimento di biblioteche e la fornitura di idropulitrici (parte allo stesso organismo e parte al quartiere Cava). Tengo a dire che, nel nostro caso, un avvenimento molto triste come la scomparsa di un caro amico come Poldo, si è trasformato in tante cose belle che siamo riusciti a fare e che certamente faremo in futuro per onorare la sua memoria”.

I progetti finora realizzati da Poldo and Friends hanno raggiunto, in termini di risorse raccolte per portarli a compimento, una cifra di poco superiore ai 100mila euro, un risultato straordinario per una realtà costituita appena 4 anni fa e che si basa unicamente sulla forza del volontariato. Per il 2024 l’associazione ha in previsione nuove iniziative solidali, la prima delle quali è il progetto “ForMamos el futuro”, che si svolgerà a Formentera, nelle isole Baleari, una localizzazione che ha motivazione molto significativa: in questo luogo Poldo trascorreva le sue estati collaborando a livello professionale con diversi locali, un’attività grazie alla quale costruì moltissime relazioni sociali, tanto che alcuni soci di Poldo and Friends sono proprio cittadini di quella zona. Il progetto, quindi che prende vita sull’asse Forlì-Formentera, è finalizzato ad attività formative per allenatori ed educatori sportivi, al fine di poter essere guide sicure nello sport per gli adolescenti, in merito ai valori fondanti della vita. Il progetto si sostanzierà in una serie di incontri (il primo è previsto a fine gennaio 2024) con l’aiuto e supporto psicologa e psicoterapeuta Vanessa Parellada.