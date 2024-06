In memoria di chi non c'è più: donati dispositivi tecnologici all'Unità di Raccolta dell'Avis Forlì

Grazie alla generosità di due famiglie solidamente legate al mondo Avis, l’Unità di Raccolta dell’Avis Comunale di Forlì ha potuto usufruire di un upgrade tecnologico, acquisendo dieci misuratori di pressione Omron M6 Comfort e due Holter pressori Gima Anpm 24h. La dotazione dei nuovi strumenti è stata possibile in virtù delle donazioni delle famiglie Giardini di Dovadola e Spagnoli di Forlì.

La famiglia Giardini di Dovadola ha voluto ricordare la signora Marina Piovaccari, madre della presidente dell’Avis Comunale di Dovadola Elisa Giardini (che ha ottenuto il distintivo in argento per le donazioni effettuate). Tutti donatori di sangue, i membri della famiglia Giardini si sono distinti anche per il ruolo ricoperto nella costituzione della sezione di Dovadola dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue, di cui il padre di Elisa Giardini è cofondatore.

Invece, la signora Franca Nardi (che è stata insignita del distintivo d’oro con rubino per le donazioni effettuate) e i figli Gabriele e Lorenzo (anche loro donatori di sangue) hanno voluto ricordare il marito e padre donatore Massimo Spagnoli, già decorato con il distintivo d’oro con smeraldo per le 110 donazioni compiute. Una luminosa storia di altruismo quello della famiglia Spagnoli, che annovera anche le medaglie d’oro Valtiero Spagnoli (padre di Massimo Spagnoli) e Pasqua Barucci, classe 1915, di cui Massimo Spagnoli era nipote.

In che modo le nuove attrezzature stanno garantendo un’ancora maggiore tutela della salute degli utenti dell’Unità di Raccolta di Avis Forlì? Nello specifico, i misuratori di pressione Omron M6 Comfort sono dotati di un bracciale Intelli Wrap brevettato per assicurare una perfetta aderenza al braccio. La loro tecnologia fa in modo che l’arteria sottostante non venga occlusa in un punto solo, ma su tutta la sua lunghezza: non c’è, dunque, effetto-cuneo e la misurazione risulta meno dolorosa. La tecnologia del misuratore di pressione permette, inoltre, di evidenziare una potenziale fibrillazione atriale (AFib), condizione spesso non rilevata che può portare ad un aumento del rischio di ictus ed embolia.

L’Holter 24h consente, invece, la misurazione della pressione sanguigna per 24 ore, con misurazioni cicliche ad intervallo regolabile. Si tratta di uno strumento che permette un monitoraggio in tempo reale delle 24 ore, con salvataggio dei dati e possibilità di un loro trasferimento su PC tramite un software dedicato per poter richiamare i dati e stamparli.

“La misurazione della pressione – spiega il dottor Marco Gentile, responsabile dell’Unità di Raccolta di Avis Forlì – è un elemento obbligatorio della visita pre-donazione. Poterlo fare assicurandoci una tecnologia affidabile ed aggiornata rende tutto più sicuro. La misurazione della pressione per 24 ore è poi un servizio in più che intendiamo offrire ai donatori che rientrano nelle situazioni per le quali questa metodica diagnostica è utile a una migliore tutela della salute, cosa che la normativa stessa affida – oltre che alla buona prassi medica – alle Unità di Raccolta associative”.

Sul sito www.avisforli.it sono indicate le modalità per sostenere l’Avis Comunale di Forlì.

