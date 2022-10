In memoria di un ragazzo d’oro: alla Cava si gioca a calcetto nel nome di Poldo

Sorrisi ed allegria in memoria di Alessio Mosconi. Domenica, alla presenza del vicesindaco Daniele Mezzacapo, è stato inaugurato il campo da calcetto al parco di via Tavollo a Forlì in memoria Poldo, scomparso prematuramente il 29 gennaio 2019 all'età di 43 anni. L’evento è organizzato a cura dell’Associazione Poldo and friends che per la realizzazione del campo da calcetto ha sostenuto una spesa di circa diecimila euro. E' stata una giornata all’insegna dello sport con match dedicati ai grandi e piccini, anche food truck e musica di intrattenimento. Tutto il ricavato sarà devoluto all’Associazione Poldo and friends. "Grazie alla straordinaria opera di un’associazione nata in memoria di un ragazzo d’oro conosciuto, sono stati raccolti importanti fondi per la realizzazione di un parco giochi in cui oggi decine di bambini stanno giocando con il sorriso sul volto", le parole di Mezzacapo.

Già in passato, e precisamente il 22 febbraio del 2020, in occasione di quel che sarebbe stato il 45esimo compleanno di Poldo, l'associazione aveva inaugurato e finanziato un parco giochi per bambini nella stessa area di via Tavollo. Sono diverse le iniziative benefiche svolte dall'associazione "Poldo and Friends". Durante l'emergenza Covid-19, ha avviato una raccolta fondi per la Rianimazione dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì tramite la piattaforma GoFundMe, raccogliendo quasi 24 mila euro. Lo scopo dell’associazione è quello di continuare semplicemente ad aiutare tutti, come ha sempre fatto l'amico che non c'è più. E' senza scopo di lucro ed è stata costituita secondo lo statuto, con il fine di raccogliere fondi per finanziare progetti di solidarietà in nome dall’amico Poldo.