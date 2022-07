In pellegrinaggio a Montepaolo per chiedere a Dio la pioggia

Si è svolta nella giornata di sabato l'antichissima tradizione del pellegrinaggio per invocare la pioggia in questa estate particolarmente siccitosa. Sono stati oltre un centinaio i fedeli che sono arrivati a Montepaolo da tutti i paesi della valle del Montone e da Forlì. Alcuni di loro, come vuole la tradizione, avevano con sè gli ombrelli. Il pellegrinaggio, guidato da don Marino Tozzi, parroco di Terra del Sole e vicario foraneo del vicariato Acquacheta, don Giovanni Amati e don Rudy Viscarra, parroco e vice dell’Unità pastorale di Rocca San Casciano, è partito alle 8 dalla chiesa di Casole per raggiungere a piedi nell’ultimo km l’eremo e santuario di Montepaolo, dove è stata benedetta la campagna e poi alle 9 è stata celebrata la messa. Il tutto all’insegna della preghiera per chiedere a Dio la pioggia.