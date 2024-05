In Piazza Ordelaffi una manifestazione "per la liberazione della Palestina e contro il genocidio"

Una manifestazione "per la liberazione della Palestina e contro il genocidio". Ad organizzarla è Forlì Città Aperta, che ha programmato la mobilitazione per mercoledì alle 18 in Piazza Ordelaffi. "Ci mobilitiamo in un nuovo corteo cittadino, che esprime il suo supporto agli studenti accampati in tutta Italia e nel mondo a sostegno della Palestina e che chiede quindi al Comune di Forlì, in ultima istanza di posizionarsi, in modo netto ed inequivocabile, contro il genocidio in corso in Palestina e di esprimere il suo appoggio alla questione palestinese; e di posizionare, accanto alla bandiera per Giulio Regeni, una bandiera che reciti “Stop al genocidio”".