In Piazza Saffi la "Colomba di pace" di Emergency

Sabato i volontari di Emergency saranno presenti a Forlì in Piazza Saffi (lato Camera di Commercio) dalle 9.30 alle 12.30 con la "Colomba di Pace", il tipico dolce pasquale. Un gesto di condivisione e solidarietà necessario quest’anno più che mai. “La Colomba di Pace” di Emergency, del peso di un chilo, è stata realizzata da Tre Marie con una ricetta tradizionale impreziosita da profumati scorzoni canditi di arance siciliane che rendono il dolce ancora più gustoso. La colomba è in vendita a 15 euro che - al netto delle spese - saranno utilizzati per offrire cure mediche gratuite e di elevata qualità alle vittime di guerra, delle mine antiuomo e della povertà. E' possibile acquistare la “Colomba di Pace” anche sullo shop online di Emergency (https://shop.emergency.it/it), mentre per sapere dove trovare la colomba in città è possibile consultare il sito https://eventi.emergency.it/.