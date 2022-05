In Piazza Saffi letture per chiedere di salvare la vita di Ahmadreza Djalali

Venerdì dalle 18 il gruppo Amnesty International Forlì sarà in piazza Saffi con letture contro la pena di morte per chiedere di salvare la vita di Ahmadreza Djalali, il ricercatore con passaporto iraniano e svedese che ha lavorato anche in Italia per tanto tempo. "Dopo 2180 giorni di detenzione le autorità iraniane hanno annunciato l'esecuzione entro il 21 maggio - viene ricordato -, ma Ahmadreza non ha commesso nessun reato. In suo favore si sono attivati oltre 120 premi nobel in discipline scientifiche.Invitiamo tutte le persone che vorranno ad unirsi a noi nelle letture per Ahmadreza".