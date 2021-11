In Piazza Saffi una targa in memoria di Luciano Lama: sabato la cerimonia

Sabato, alle 10, è in programma lo scoprimento in piazza Saffi, nei pressi di Palazzo Albertini, della targa in memoria di Luciano Lama, nell’anno del centenario della sua nascita. La presentazione avverrà alla presenza delle autorità locali e delle rappresentanze sindacali. Il segno della memoria, promosso da Comune insieme a Cgil e Fondazione Lama, è dedicato al grande sindacalista e uomo delle istituzioni che, giovanissimo, il 13 novembre 1944 venne nominato alla guida della rinata Camera del Lavoro unitaria della provincia di Forlì che ebbe come prima sede Palazzo Albertini.