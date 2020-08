In prossimità dell'incrocio, conclusi i lavori di allargamento della strada provinciale

Nel Comune di Civitella di Romagna, in prossimità dell'incrocio per Castagnolo, la Provincia di Forlì-Cesena ha ultimato i lavori di allargamento di un breve tratto della S.P. n. 4 Del Bidente. Si avvertono gli utenti di quel tratto di strada che i lavori appena terminati, funzionali all'allargamento del piano stradale in direzione di Civitella di Romagna e programmati dalla Provincia nel 2021, saranno completati con la segnaletica orizzontale entro la fine di agosto.

