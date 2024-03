In ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il prefetto Argentieri incontra la Fondazione Falcone

Il 21 marzo ricorre la Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico. In vista di tale ricorrenza la Fondazione Falcone, attraverso la referente regionale Simona Palo, ha donato al prefetto Rinaldo Argentieri il lenzuolo con le celebri effigi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Presente il professor Maurizio Gioiello, il quadro è stato subito collocato nello studio del prefetto. "Un monito per me - ha dichiarato Argentieri - ad operare sempre, con determinazione, per il rispetto della legge, valore per cui tanti servitori dello Stato hanno sacrificato la vita e fondamento di libertà e democrazia".