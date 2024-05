In ricordo di Diana Morgagni, il gruppo Consorti del Rotary Club dona le azalee Airc alla Chirurgia di Forlì

Lunedì, in occasione della festa della mamma, il Gruppo Consorti del Rotary Club Forli, ha donato le azalee di Airc al reparto di chirurgia dell’ospedale "Morgagni - Pierantoni" di Forlì per ricordare la dottoressa Diana Morgagni, moglie del socio Roberto Ravaioli, scomparsa nel mese di gennaio scorso, che prestava servizio come chirurga proprio in questo reparto.

Per ricordarla affettuosamente, il Gruppo Consorti ha fatto un’offerta all’Airc e , alla presenza del primario della Chirurgia generale, professor Giorgio Ercolani e della coordinatrice infermieristica, la coordinatrice del Gruppo, Stefania Monti,con la dottoressa Elena Vetri, Laura Battaglia, delegata per l’associazione Airc e la prossima coordinatrice, Anna Montefinese, sono state amichevolmente accolte nei locali del reparto.

Le azalee donate saranno successivamente collocate, a cura del personale in vari punti. Era presente anche l'ingegner Ravaioli, marito di Diana Morgagni Un piccolo, ma significativo contributo, che il Gruppo delle Consorti "ha dato per una persona che sicuramente ha lasciato un bellissimo ricordo anche fra i suoi collaboratori".