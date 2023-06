In spiaggia un aperitivo solidale ed un'asta per aiutare le realtà colpite dall'alluvione

"Gli eventi alluvionali che nel mese scorso hanno colpito la nostra regione, hanno sconvolto tutti noi. Ci sono amici, parenti, conoscenti, sconosciuti, che hanno perso tutto. Aziende che probabilmente non riapriranno neanche più. Nel nostro piccolo ci teniamo fortemente a dare un contributo, per aiutare queste persone a rialzarsi". Questo è ciò che ha scritto il Bagno Jacaré 167/168 di Cervia nell’invito all’evento che, in collaborazione con l’Associazione Poldo and Friends ODV di Forlì, ha realizzato domenica 18 giugno. Un aperitivo in compagnia con musica, arrosticini, salsiccia e birra ed un’asta il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza per aiutare le realtà colpite dal disastro.

In palio per l’asta le magliette di Buffon, Gattuso, Leo Candi che sono solo una piccola parte dei gadget che sono stati gentilmente offerti ai gestori.

Per l’occasione l’Associazione Poldo and Friends ha allestito un banchetto con i suoi gadget. Il tutto all’insegna di una raccolta solidale il cui ricavato, circa 3.000,00 euro, contribuirà alla realizzazione di diversi progetti che l’Associazione Poldo and Friends ha in cantiere fra cui sostenere le scuole maggiormente colpite dall’alluvione. L’Associazione è senza scopo di lucro ed è stata costituita secondo lo statuto, con il fine di raccogliere fondi per finanziare progetti di solidarietà in nome dall’amico Poldo. L’Associazione è presente su Facebook, Instagram e sul sito www.poldoandfriends.it.