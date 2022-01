In stato confusionale camminava vicino ai binari: traffico ferroviario sospeso e denuncia

Una donna senza fissa dimora, originaria del Piemonte, è stata denunciata con l'accusa di "falsa indicazione sull’identità personale" e "interruzione di pubblico servizio" a seguito di un episodio avvenuto qualche giorno fa lungo la linea ferroviaria, a Forlì. In quell’occasione il traffico ferroviario è stato completamente interrotto poiché un macchinista di un treno in transito aveva segnalato la presenza di una donna trasandata vicino ai binari, temendo che stesse progettando di togliersi la vita.

Sul posto sono quindi giunte pattuglie della Polizia di Stato che hanno effettivamente riscontrato la presenza della donna, che si presentava in stato confusionale e che quindi è stata soccorsa e accompagnata in Questura. Non avendo alcun documento al seguito, e non risultando confermate le generalità che ha dichiarato, è stata sottoposta a rilievi segnaletici dai quali è emersa la sua vera identità. Il reato di interruzione di pubblico servizio è stato contestato insieme a quelle delle false dichiarazioni in conseguenza dell’interruzione prolungata del transito dei treni, che ha procurato un ritardo di circa mezz’ora.