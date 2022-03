In televisione un film-musical sulla vita di Benedetta Bianchi Porro

“Benedetta non mette l'accento sulla salute e lo stare bene fisicamente, ma punta tutto sulla relazione, con gli altri e con Dio”. Nell’incipit di Paolo Baccarini, coordinatore della Compagnia “Quelli della Via”, sta il leitmotiv del film-musical “Benedetta sia la vita!”, che sarà trasmesso in prima assoluta giovedì, alle 21, su Teleromagna e sul canale youtube della Compagnia. Le riprese, svolte tutte a teatro con la sola eccezione del finale girato all’interno della Badia di Sant’Andrea di Dovadola, che dal 1968 accoglie le spoglie terrene della beata, permettono allo spettatore di vivere un’esperienza profonda, come se potesse salire sul palco e sentire i vissuti dei volti amici della giovane.

Andato in scena per la prima volta in “sold out” la sera del 25 luglio 2021 all’Arena San Domenico di Forlì e replicato a Dovadola l’8 agosto, ripercorre la vita di Benedetta aiutato dalle domande di 3 personaggi: Maria Grazia, che racconta all’amica i dubbi del cuore e del suo fidanzamento, Roberto, giovane che apparentemente ha tutto ma che sente di non esser pienamente felice, e Natalino, che, bloccato da una malattia e arrabbiato verso una sofferenza ingiusta, ritrova senso e pace grazie alle parole ricevute da Benedetta. “Tre domande - precisa Paolo - che sottendono la ricerca di amore, del senso della vita, del perché del dolore. Domande che ognuno degli spettatori ha attraversato e vissuto almeno una volta”.

“Benedetta sia la vita!” è inno e canto di lode alla bellezza, da ricercare sempre, anche nei momenti più bui. “Dietro l’apparente vittoria del male e della sofferenza nella vita di Benedetta Bianchi Porro, stroncata da una malattia degenerativa a soli 27 anni, c’è il miracolo dell’Amore che a tutto dà un senso”. Benedetta sognava di diventare medico e donare tutta sé stessa per salvare gli uomini: “Dottore non lo sarà mai, fermandosi proprio all’ultimo esame. Ma diventerà medico di tante anime, di tanti amici che, attirati dalla sua forza e dalla pace che sapeva trasmettere, riscoprono un Dio che si fa presente nelle loro vite”. Lo spettacolo, scritto e diretto per il teatro dalla Compagnia Quelli della Via, viene riproposto ora in versione filmica. Raccontato da giovani “coetanei” di Benedetta, è ambientato ai giorni nostri.

“Benedetta sia la vita!” è un musical pop-rock, dove i brani inediti sono sostenuti da una sceneggiatura contemporanea che raffigura in chiave simbolica-allegorica la luce che ci porta verso Dio e verso il senso di ciò che siamo. “Tu sei bellezza” cantava 800 anni fa San Francesco. Viene lecito farsi una domanda: è ancora possibile portare un messaggio di bellezza attraverso l’arte e la musica? E’ da questo desiderio che nasce la Compagnia Quelli della Via: sono tutti giovani testimoni, che percorrono insieme la via della fede e dell’arte, per riscoprirsi strumenti di luce e bellezza. “L’incontro con Annalena Tonelli – riprende Paolo Baccarini - ha fatto maturare in noi il desiderio di realizzare il musical inedito Il fiore del deserto, che dal 2018 raggiunge teatri, scuole e chiese di tutta Italia. Poi abbiamo realizzato questo secondo spettacolo incentrato sulla figura di Benedetta.

Scrive la beata dovadolese, riprendendo un testo di Kirk Kilgour: “Chiesi a Dio la forza di conquistare… e il Signore mi fece debole, perché imparassi umilmente ad ubbidire. Chiesi di esser aiutata a fare cose grandi… e il Signore mi fece ammalare, perché facessi cose migliori. Chiesi ricchezze per poter esser felice… e mi diede la povertà, perché fossi saggia. Chiesi di tutto per potermi godere la vita… ed ebbi la vita, perché potessi godere di tutto. Non ebbi nulla di quanto avevo chiesto, ma ebbi tutto quello che avevo sperato”. La vita di Benedetta è così: luce e lampada che brilla nel buio e che anche nella sofferenza riesce a portare e donare conforto a quanti aveva accanto.