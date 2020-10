In vetrina i prodotti dei maestri cioccolatieri, arrivano le telecamere di "Linea Verde"

Nella puntata che andrà in onda domenica 1 novembre, un servizio del noto programma Rai Linea Verde sarà dedicato ai maestri cioccolatieri forlivesi e ai loro prodotti dedicati al territorio. Il cioccolato dei Fratelli Gardini è stato scelto dal programma Linea Verde tra le eccellenze enogastronomiche della Romagna come fiore all'occhiello da presentare nella puntata.

Il programma, per la seconda volta dedicato alla Romagna, si muoverà attorno a Bertinoro e metterà in evidenza la gustosa ricchezza del territorio e la sua lunga storia. Da Bertinoro i conduttori si sposteranno per visitare e presentare diverse realtà romagnole . Tra queste il laboratorio dei fratelli Gardini che ha ricevuto la visita della troupe della Rai ai primi di ottobre per registrare il servizio che andrà in onda nel giorno di Ognissanti a partire dalle ore 12,20.

"L'idea di fondere in un unico prodotto cioccolato e prodotti del territorio -spiega Fabio Gardini - è nato, oltre vent'anni fa, come un obiettivo ambizioso, ma stimolante, che ci ha portato ad attingere alle eccellenze enogastronomiche della nostra terra, come i vini Sangiovese e Albana passito, l'Olio Brisighello, il Formaggio di Fossa, il Sale dolce di Cervia, la Mostarda Cesenate, l'Aceto Balsamico di Modena che hanno dato vita a numerosi abbinamenti con il nostro cioccolato".

Da questi giorni, sempre con l'obiettivo di rafforzare la propria identità legata al territorio, i cioccolatini Gardini stanno anche uscendo in un rinnovato packaging con il neonato marchio depositato "Saperi e Sapori del territorio - Emilia-Romagna Chocolate".