In via Campo di Marte la "bike line": ecco la corsia per le bici, rossa nei punti più pericolosi

Sarà complessivamente di 1,5 chilometri la corsia ciclabile bidirezionale che sta prendendo forma lungo Via Campo di Marte, nel tratto ricompreso da viale Roma a via Decio Raggi. "Le corsie ciclabili - spiega l'assessore alla mobilità, Giuseppe Petetta - sono un nuovo strumento, introdotto dal decreto legge 76/2020, per favorire la circolazione delle biciclette nelle aree urbane e, in particolare, in quelle definite dal Pums come Strade di Interquartiere. Sono contraddistinte dal simbolo del velocipede e vengono definite lungo lo stesso senso di marcia degli altri veicoli".

"Nello spirito della norma, non è prevista alcuna segnaletica verticale in merito alle nuove corsie ciclabili, ma esse saranno evidenziate dallo specifico pittogramma dipinto sulla corsia in corrispondenza di intersezioni e dalla colorazione integrale della superficie, che sarà in generale verde, ma diventerà rossa in corrispondenza degli attraversamenti principali, delle strettoie o altri punti critici", prosegue Petetta.

"Quelle di Via Campo di Marte - conclude l'assessore - sono due corsie ciclabili laterali di larghezza 1,45 metri ciascuna e vengono realizzate con l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza della mobilità ciclabile ed incentivare modalità di spostamento a basso impatto, in funzione anche delle esigenze legate all'emergenza sanitaria".