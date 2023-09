In via Pelacano la nuova sede di Federconsumatori, Sunia, Spi Cgil e Quadrato Rosso

Ha inaugurato giovedì mattina la nuova sede forlivese dello Spi Cgil Forlì-Cesena, Quadrato Rosso, Federconsumatori Forlì-Cesena e Sunia- sindacato degli Inquilini Forlì-Cesena. Il nuovo spazio, davanti alla Camera del Lavoro, si trova in via Pelacano 12. Per l'occasione è stata inaugurata anche la Sala dedicata al ricordo di Bruno Pizzica, segretario generale dello Spi Cgil Emilia-Romagna fino al 2021, anno della scomparsa. La Sala Pizzica sarà un luogo in cui poter organizzare incontri ed eventi aperti a tutte/i.

Hanno partecipato all'inaugurazione della nuova sede Raffaele Atti, segretario generale Spi Cgil Emilia-Romagna; Antonella Raspadori, segretaria generale Spi Cgil Bologna, che hanno ricordato Pizzica e tutto il suo impegno per la Cgil e lo Spi; Renza Barani, presidente di Federconsumatori Emilia-Romagna; e Valentino Minarelli ,segretario generale regionale Sunia.

La segretaria generale della Cgil Forlì-Cesena Maria Giorgini e il presidente Federconsumatori Forlì-Cesena nonché segretario generale provinciale del Sunia Milad Jubran Basir hanno ringraziato gli ospiti che hanno raggiunto Forlì per l’occasione, il presidente di Quadrato Rosso Service Mirko Querza, le associazioni presenti come l'Associazione Luciano Lama con Valter Bielli e l’Anpi Forlì-Cesena con Ludovico Zanetti e tutte le persone che hanno lavorato alla preparazione della nuova sede.