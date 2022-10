Inaugura l'ampliamento dell'Istituto Comprensivo "Camelia Matatia": "La comunità è orgogliosa"

Giovedì mattina, alle 9.30, sarà inaugurato l'ampliamento dell'Istituto Comprensivo numero 8 "Camelia Matatia". "Un progetto pensato circa 10 anni fa con la giunta Roberto Balzani, che è stato finanziato con la giunta Davide Drei per poi vedere la luce con la giunta Gianluca Zattini, sotto l'attenta sorveglianza della dirigente Scolastica Maria Teresa Luongo", evidenzia Daniela Cortesi, coordinatrice del Quartiere San Martino in Strada-Grisignano-Collina e San Lorenzo in Noceto.

"La ditta esecutrice, nonostante la pandemia, ha terminato i lavori nei 3 anni previsti per la sua realizzazione, pertanto le classi prime della scuola secondaria rinnoveranno le aule, mentre al piano inferiore la dirigenza ha trasferito i propri uffici da Via Ugo La Malfa - prosegue Cortesi -. Nella giornata dell'inaugurazione verrà aperta una mostra nell'ampia sala polivalente del seminterrato intitolata "Educare ai paesaggi, percorsi di conoscenza del territorio" e "Campagne italiane" aperta a tutti i visitatori nei giorni calendarizzati che verranno comunicati, per la durata di circa un mese".

"Il Quartiere di San Martino in Strada plaude per la costruzione dell'arena posta all'ingresso della nuova struttura, nell'area dove sorgeva un acquedotto del dopoguerra non più utilizzato e demolito per la sicurezza del plesso scolastico - conclude -. Arena su cui è stata posta la scritta patriottica, di monito alle guerre, recuperata dal vecchio acquedotto. Inaugurare un progetto importante come una scuola per dare un servizio formativo ad un territorio che negli anni si è espanso, rende orgogliosa una comunità".