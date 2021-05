Inaugura la nuova sede dell'Avis: cambia la viabilità in via Giacomo Della Torre

Per la giornata di sabato è prevista una variazione temporanea della circolazione stradale in via Giacomo Della Torre per l'inaugurazione della nuova sede dell'Avis di Forlì. Sarà posizionata regolare segnaletica con divieto di fermata con rimozione dalle 8 alle ore 13,30 in via Giacomo Della Torre dall’intersezione con via Lombardini al civico 14. Verrà collocato un divieto di fermata con rimozione dalle 8,30 alle 13,30 in via San Pellegrino Laziosi dalle 9,45 alle 13,30. Sarà previsto un divieto di transito in via Giacomo Della Torre dall’incrocio con via Lombardini al civico 14; vigerà un doppio senso di marcia per residenti e diretti al Campus universitario in via Giacomo Della Torre dal civico 14 a piazzale Solieri; sarà prevista l’inversione del senso di marcia in via San Pellegrino Laziosi.