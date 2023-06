Inaugura per l'estate la piscina comunale di Fratta, rinnovata con lavori per 130mila euro

Taglio del nastro per la rinnovata piscina comunale di Bertinoro. La struttura sarà inaugurata mercoledì 21 giugno alle 16 a Fratta Terme (via Superga 190) dopo un importante intervento di manutenzione straordinaria, seguito dall'ufficio comunale dei Lavori Pubblici, con Rup l’ingegner Barbara Dall'Agata e con la Direzione lavori dell'architetto Giovanni Iasi, per un importo di oltre 130 mila euro.

I lavori hanno riguardato, in particolare, la impermeabilizzazione delle due vasche e il rinnovo della pavimentazione esterna, con la posa di una graniglia drenante e un trattamento di resinatura della zona degli spogliatoi. All’inaugurazione sarà presente la sindaca Gessica Allegni, per i saluti introduttivi, con interventi da parte dell'Amministrazione comunale e della Direzione lavori, ditta esecutrice, Uffici comunali e di altri soggetti coinvolti. Saranno presenti anche Giacomo Romanelli, Presidente di SSD Terme Valley Sport e Gabriele Corzani di Around Sport.

"Parliamo di un intervento importante a carico del Comune, che da tempo la piscina di Fratta attendeva - dice la sindaca Gessica Allegni -. La ripavimentazione drenante esterna alle vasche, il rivestimento interno, l'antiscivolo negli spogliatoi, sono interventi di straordinaria manutenzione che rendono la piscina comunale non solo più bella, ma soprattutto più sicura, a misura in particolare di bambini e famiglie. Ringrazio la ditta Valeco, gli uffici comunali che hanno seguito il progetto, e il gestore. L'alluvione ci ha ostacolati e ha generato criticità, ma siamo riusciti ad affrontarle e a riaprire la struttura in tempo per l'estate, come da obiettivi che ci eravamo prefissati”.

“La piscina comunale costituisce un valore aggiunto importante per la nostra comunità sia a livello sportivo che a livello sociale - afferma la vice sindaca con delega allo Sport, Elisa Leoni -. Per questo merita le attenzioni poste in essere dall'Amministrazione comunale. L'inaugurazione della piscina è frutto di un grande impegno da parte dell’Amministrazione e ci auguriamo che il nuovo impianto venga utilizzato da tanti cittadini. Lo sport è salute, aggregazione, socialità divertimento, daremo grande risalto a questi aspetti, dovrà essere un posto sempre curato dove tutti, soprattutto i bambini e le famiglie, vorranno venire volentieri”.