Inaugura un nuovo supermercato a Forlì, la catena tedesca apre il suo secondo punto vendita in città

E' un fiorire continuo di nuovi supermercati. Mentre, infatti, la città si divide sul nuovo parco commerciale di via Bertini in cui si prevede l'insediamento di Esselunga, i nuovi punti vendita spuntano come funghi. Dopo il raddoppio dei punti vendita di Lidl a Forlì, con il secondo supermercato con questo marchio in viale Roma inaugurato a fine ottobre al Ronco, questa volta è l'area opposta della città, viale Bologna, ad ospitare un raddoppio, con l'insediamento del secondo negozio Aldi che si trova in viale Bologna 81, a servizio del quartiere Romiti. Aldi, catena tedesca della grande distribuzione, aveva aperto il primo supermercato un anno e mezzo fa in via Bertini, proprio nell'area adiacente a quella che ospiterà Essselunga se arriverà l'ok definitivo alla variante urbanistica dal Comune. L'Aldi di viale Bologna sarà inaugurato giovedì e vede la creazione di 12 posti di lavoro, portando il totale della forza lavoro di Aldi in Emilia-Romagna a 162 collaboratori in 13 negozi.

Il negozio sarà aperto tutti i giorni, domenica compresa, con orario esteso fino alle 21 nei feriali. Il negozio ha circa mille metri quadri di area vendita e 100 posti auto a disposizione dei clienti. "Il punto vendita rispetta le politiche di sostenibilità del gruppo dotandosi di impianto fotovoltaico capace di produrre 49,3 KwP di energia green. Con l’arrivo del negozio, sono state effettuate migliorie alle viabilità, insieme alla realizzazione di una pista ciclabile, alla piantumazione di numerosi alberi e alla creazione di un’area verde", spiega una nota. Aldi specifica che l’ 80% dei prodotti in vendita è Made in Italy. Dal 2018 ALDI è presente in Italia con una sede operativa a Verona, due centri di distribuzione - a Oppeano (Verona) e Landriano (Padova) - e una rete in espansione di punti vendita sul territorio nazionale. Fa parte del Gruppo Aldi Sud, presente con oltre 6.500 punti vendita in 11 Paesi e 4 continenti.