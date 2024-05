Inaugurata la farmacia di San Leonardo: "Un risultato non scontato, servizio che riqualifica il quartiere"

Taglio del nastro sabato per la nuova farmacia comunale di via del Bosco 40/C, a San Leonardo. "Un presidio strategico per il territorio, il cui insediamento è stato appositamente individuato in una zona della città ancor priva di questo essenziale servizio di promozione e tutela della salute pubblica - è stato rimarcato -. Un investimento di ForlìFarma per la collettività, specificamente finalizzato a garantire una presenza in un quartiere decentrato, ma vivace e popoloso, dando così a famiglie, anziani e persone fragili, la possibilità di avere una risposta ai propri bisogni a portata di mano e senza doversi più spostare per raggiungere i servizi farmaceutici del centro urbano".

Presente al taglio del nastro il bar-truck “Chicchiamo-Insolitamente Insieme”, portato per l’occasione dall’impresa sociale CavaRei e che ha proposto caffè, biscotti, crackers, bevande, liquori e cocktail creati per la linea “Insolite Essenze” con le erbe aromatiche coltivate dagli ospiti del centro residenziale socio-riabilitativo di San Leonardo stessa, e il gazebo dell’Associazione Morgagni Malattie Polmonari nel quale, attraverso un test gratuito della spirometria, l’associazione ha voluto promuovere la consapevolezza dell’importanza di prendersi cura del respiro. L’inaugurazione della farmacia comunale, diretta dalla dottoressa Stefania Pagliarani, è avvenuta alla presenza del sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, dell’Amministratore Unico di Forlifarma Spa, Luca Pestelli, della presidente di Livia Tellus Romagna Holding, Antonella Danesi, degli esponenti delle associazioni che hanno collaborato all’iniziativa e dell’artista Andrea Mario Bert. Quest’ultimo, oltre ad avere realizzato l’installazione permanente “Respiro” che adorna le vetrine della farmacia, ha realizzato sul posto, per l’interno dell’esercizio, un olio su tela vetrificato raffigurante un beneaugurante quadrifoglio.

"Siamo giunti a conclusione di un progetto molto importante per i forlivesi - ha dichiarato Danesi -. Era da anni che non venivano aperte nuove farmacie comunali sul territorio e abbiamo scelto questo luogo proprio per rappresentare la forte attenzione che Forlifarma Spa e Amministrazione Municipale hanno verso la comunità. Non era scontato ottenere questo risultato, anche perché c’erano dei tempi rigorosi da rispettare, ma ci siamo riusciti con grande impegno e un clima molto collaborativo tra tutti i soggetti coinvolti. Questa farmacia contribuisce anche a riqualificare il quartiere e la presenza, qui, di Forlifarma, assicura un servizio pubblico che fa la differenza per la collettività intera. I ricavi dell’attività e di bilanci molto positivi che stanno avendo le farmacie comunali, vanno infatti, a beneficio di tutto il territorio e dei suoi abitanti".

Concetto sposato e rilanciato dall’Amministratore Unico di Forlifarma Spa, Pestelli. "Ringrazio il Comune che ci ha dato l’opportunità di dare vita a una farmacia a San Leonardo, tutte le aziende che hanno collaborato alla sua realizzazione in meno di due mesi, farmaciste e farmacisti che si sono impegnati a qualunque ora per aprire nei termini previsti questo piccolo gioiello. E’ stata realmente una corsa contro il tempo e spesso mi sono sentito dire che, per la nostra società, inaugurare qui sarebbe stato un errore in termini di sostenibilità economica. Questi rilievi mi hanno portato a riflettere su chi siamo e la risposta è una sola. Dalla loro nascita nel 2003 a oggi, le farmacie comunali hanno sempre avuto un preciso faro: il valore sociale costituito dalle farmacie stesse". Per questa ragione "la farmacia di San Leonardo è la vera farmacia comunale, quella che è presente dove altri non sono, come servizio di prossimità a tutela della salute dei cittadini e per la promozione del grande valore della prevenzione: è un grande onore per noi e le nostre dottoresse, Stefania Pagliarani e Giulia Soncini, servire i cittadini in una comunità locale di questo tipo". Alla Farmacia San Leonardo sarà presente un corner permanente coi prodotti della linea PezziUnici, oggettistica in tessuto riciclato realizzata all'interno del laboratorio di Sartoria di CavaRei dove si accolgono donne in situazione di fragilità.

La farmacia è aperta coi seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 e il sabato mattina dalle ore 8.30 alle 13. Per contatti telefonici: 0543.1913014