Inaugurati i nuovi locali della farmacia comunale Cà Rossa

È stata inaugurata sabato mattina la Farmacia comunale ‘Ca’ Rossa’ recentemente rinnovata negli spazi e nella dotazione sanitaria. L’assessore al welfare, Rosaria Tassinari, presente al taglio del nastro con il Presidente di Forlifarma Mario Patanè e Alessandro Malossi, Presidente dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Forlì-Cesena lo ha definito un “momento importante per la nostra comunità, con particolare riferimento al quartiere di Ca’ Ossi, che potrà disporre di un presidio sanitario ancor più all’avanguardia e in linea con l’offerta farmaceutica di tutta la rete forlivese. Grazie a investimenti preziosi nelle attrezzature e nei servizi” – conclude Tassinari – “la farmacia Ca’ Rossa ha saputo potenziare la propria offerta, restituendo ai cittadini un punto di assistenza imprescindibile per la tutela della salute pubblica.”