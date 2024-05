Inaugurato il nuovo campo sportivo al polisportivo Monti. E nel futuro tre campi da padel

Inaugurato sabato pomeriggio il nuovo campo sportivo al polisportivo Monti. Alla festa hanno partecipato il sindaco Gian Luca Zattini, il vicesindaco con delega allo Sport Daniele Mezzacapo, l’assessora Andrea Cintorino, il gestore dell’impianto Sporteam Srl, in collaborazione con Fcr Forlì, l’associazione genitori Livio Tempesta e il quartiere Cava-Villanova. “In queste settimane, in particolare, è stato rimesso a nuovo tutto lo spazio dedicato al calcio che oggi può vantare campi completamente riqualificati e ridisegnati - afferma Mezzacapo -. Ora, con lo sforzo di tutti, il campo e il centro sportivo sono stati riconsegnati alla comunità”.

Importanti i lavori dello scorso anno relativamente alla nuova piscina. “Complessivamente sono state eseguite opere per il valore di oltre 2 milioni di euro - illustra Mezzacapo -. Il risultato è imponente per qualità e fruibilità, come già hanno potuto verificare nei mesi caldi del 2023 i primi utenti. Questa struttura è un fiore all’occhiello, è la prima piscina costruita all’interno di un polisportivo comunale. Un successo che si deve anche grazie alla Lega”.

Conclude Mezzacapo: “Sono in corso altre opere che porteranno alla realizzazione di 3 campi da padel e di una tensostruttura coperta e multidisciplinare di ultima generazione, ovvero è di ospitare più discipline e anche un campo regolamentare da calcio a 5 in sintetico. Tutto questo proietterà il Monti tra le aree più accoglienti della città e soprattutto sarà la nuova casa dello sport, grazie ad un importante investimento e la volontà di questa Amministrazione di puntare sulla riqualificazione degli impianti come mai non era stato fatto prima”.