Inaugurato il progetto Book Crossing: casette della lettura all’aria aperta

E’ stato inaugurato giovedì 15 giugno a Forlì, il progetto Book Crossing, promosso dal Lions Club Forlì Giovanni de’ Medici in collaborazione con l’APS Biblioteca Somara, il Quartiere Pianta Ospedaletto Coriano e l’associazione Anziani I Due Tigli in via Correcchio, presso la cui sede si è svolto l’evento. Il progetto Book Crossing consiste nell’installazione di casette in legno all’interno di diversi parchi della città, all’interno dei quali sono stati collocati diversi libri di vario genere, la maggior parte adatti ai bambini. Chiunque può liberamente prelevare i libri per leggerli e anche rimpinguare queste insolite, ma curiose biblioteche all’aria aperta con propri libri, al fine di promuovere la lettura e favorire questo scambio.

“Il progetto – afferma Elisa Petroni, presidente del Lions Club Forlì Giovanni de’ Medici – nasce certamente per promuovere la lettura, ma punta anche alla riconquista della fiducia reciproca, in quanto il meccanismo di scambio dei libri è libero ed esente da alcun controllo. In più la collocazione delle casette in parchi della città, valorizza anche il concetto del benessere della vita all’aria aperta”. “Con questa iniziativa – spiega Elisa Rainelli, referente dell’APS Biblioteca Somara – offriamo ai bambini la possibilità di staccarsi dai supporti digitali e di scoprire la bellezza della lettura. Le nostre casette sono poi un’opportunità anche per gli adulti per tornare bambini, avvicinandosi a letture di storie antiche che ricordano loro l’infanzia”. Hanno partecipato all’evento di inaugurazione del progetto, oltre ad Elisa Petroni ed Elisa Rainelli, anche Alessandro Gasperini e Giorgio Adamo, rispettivamente coordinatore e membro del Quartiere Pianta Ospedaletto Coriano e i soci Lions Enzo Cortesi, Maurizio Casadei e Filippo Casadei.