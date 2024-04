Inaugurato il rinnovato EcoCentro di Forlimpopoli. E si potranno conferire rifiuti elettronici

È stata la sindaca di Forlimpopoli Milena Garavini, insieme all’assessore all’Ambiente Gianmatteo Peperoni e ai rappresentanti di Alea, a tagliare il nastro per l’inaugurazione del rinnovato EcoCentro di Forlimpopoli, nella mattinata di giovedì.

"Finalmente - ha sottolineato la sindaca - torna a servizio dei cittadini una struttura fondamentale per il corretto smaltimento dei rifiuti e quindi per la tutela dell’ambiente. Di particolare importanza, poi, il potenziamento del servizio: grazie alla realizzazione di uno specifico spazio dedicato adesso si possono conferire anche i Raee, cioè i rifiuti elettrici ed elettronici pericolosi (frigoriferi, tv e monitor, lampade a led, fluorescenti o a scarica; tubi al neon, pile ed altro)”.

Dopo l’inaugurazione, l’EcoCentro di Forlimpopoli è operativo già da oggi con i seguenti orari: per le utenze domestiche l’apertura è fissata nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15,30 alle 18,30;nelle mattine di martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12; mentre il sabato i cancelli sono aperti dalle 9 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30. Per le utenze non domestiche gli orari sono invece: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15,30 alle 18,30; martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12.